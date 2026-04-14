Орловские фотографы и ученые смогут бесплатно получить фотоловушки

Дан старт проекту «Дикий кадр».

На XVII Международном форуме «Экология» советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок анонсировал запуск нового конкурса «Дикий кадр». Его цель — оснастить российских специалистов современным оборудованием для наблюдения за дикими животными. На первом этапе планируется раздать 140 фотоловушек.

«В России почти 190 заповедников и национальных парков, но крупнейшая сеть камер – 500 фотоловушек – находится лишь в нацпарке «Земля леопарда», который уже несколько лет поддерживает ВТБ. В других заповедниках ощущается нехватка мониторингового оборудования», – отметил Петр Шпиленок.

Руководитель направления «Технологии на защите природы» Фонда защитников природы Роман Корчигин добавил, что инициатива поможет ученым получить оборудование именно тогда, когда оно нужно, инспекторам — усилить охрану, а широкой публике — чаще видеть уникальные кадры из жизни животных. Кроме того, проект сформирует профессиональное сообщество специалистов, работающих с фотоловушками.

Конкурс пройдет в двух номинациях:

«Развитие сети фотомониторинга на заповедных территориях» — требуется продуманный дизайн размещения камер, методика анализа данных и готовность войти в национальную сеть фотомониторинга.

«Фотоловушки для решения природоохранных задач» — необходимо описать конкретную проблему (например, фиксация нарушений, оценка гнездовий, мониторинг выпущенных животных) и предложить, как камеры помогут ее решить.

Заявки принимаются до 4 мая. Жюри оценит и проведет собеседования с финалистами. Победителей объявят 31 мая. Участвовать в конкурсе могут научные и природоохранные организации, волонтеры, фотографы — все, кто работает с дикой природой.

Отметим, устройства позволяют наблюдать за редкими животными, не беспокоя их: камера реагирует на движение, снимает видео или фото, а специалисты получают данные о численности, поведении и миграциях. Ловушки работают бесшумно, автономно и в темноте. Они также помогают вовремя заметить угрозы — от пожаров до браконьеров, а заодно дарят уникальные кадры, которые можно показать широкой аудитории.

ИА “Орелград”