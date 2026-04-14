В Орле бизнес-леди оштрафовали на 200 тысяч рублей за мигранта

Женщина чересчур затянула с отчетностью.

Орловский районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности местную жительницу, зарегистрированную в статусе индивидуального предпринимателя. Как пояснили в пресс-службе суда, дело было заведено потому, что орловчанка своевременно не уведомила Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области о прекращении трудового договора с гражданином Республики Узбекистан.

«Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к наказанию в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Постановление в силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок», – добавили в пресс-службе Орловского районного суда.

Тем временем Советский районный суд города Орла рассмотрел ходатайства следователя об избрании двум местным жительницам меры пресечения в виде заключения под стражу. Обе подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции). Напомним, ранее полиция в Орле задержала восьмерых местных жителей, которые стали фигурантами дел о незаконной миграции.

«По версии следствия, местная жительница, имеющая статус адвоката, совместно со своей дочерью, а также иными фигурантами уголовного дела, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 78 иностранных граждан, – сообщила пресс-служба Советского районного суда. – Исследовав представленные материалы и выслушав участников процесса, суд пришел к выводу об избрании в отношении жительниц города Орла меры пресечения в виде домашнего ареста, с установлением определенных запретов».

В суде пояснили, что при избрании меры пресечения были учтены данные о личности подозреваемых, а именно о том, что судимостей ранее у них не было, они трудоустроены и имеют постоянное место жительства на территории Российской Федерации, имеют устойчивые социальные связи. Кроме того, у одной из подозреваемых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, в том числе малолетние, а вторая подозреваемая уже достигла пенсионного возраста и страдает рядом заболеваний.

ИА “Орелград”