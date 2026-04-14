Школьники из Кром сдадут ЕГЭ в Орле из-за ремонта

14.4.2026 | 11:19 Новости, Образование

Ранее Кромскую среднюю школу планировали привести в порядок в апреле.

Фото: МБОУ “Кромская СОШ”

Однако капитальный ремонт затянулся. Причиной стала необходимость доработки документов, связанных с пожарной сигнализацией.

Как рассказала начальник отдела образования Администрации Кромского района Наталья Буглаева местной газете «Заря», в связи с этим выпускники 11-х классов данной школы будут сдавать ЕГЭ не в райцентре, а в Орле.

«Отдел образования администрации Кромского района будет осуществлять централизованный подвоз выпускников и их сопровождающих педагогов к месту проведения экзаменов и обратно», — пояснила Буглаева.

В 2026 основной этап ЕГЭ должен начаться 1 июня. Наиболее масштабные экзамены, по русскому языку и математике, пройдут 4 и 8 числа того же месяца.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU