Школьники из Кром сдадут ЕГЭ в Орле из-за ремонта

Ранее Кромскую среднюю школу планировали привести в порядок в апреле.

Однако капитальный ремонт затянулся. Причиной стала необходимость доработки документов, связанных с пожарной сигнализацией.

Как рассказала начальник отдела образования Администрации Кромского района Наталья Буглаева местной газете «Заря», в связи с этим выпускники 11-х классов данной школы будут сдавать ЕГЭ не в райцентре, а в Орле.

«Отдел образования администрации Кромского района будет осуществлять централизованный подвоз выпускников и их сопровождающих педагогов к месту проведения экзаменов и обратно», — пояснила Буглаева.

В 2026 основной этап ЕГЭ должен начаться 1 июня. Наиболее масштабные экзамены, по русскому языку и математике, пройдут 4 и 8 числа того же месяца.

