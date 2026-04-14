Орловскому ветерану ВОВ исполнился 101 год

14.4.2026 | 11:26 История, Новости, Общество

Дату отметил Михаил Тимофеевич Фомичев.

Фото: vk.com/id532796523

Он родился в селе Должонки Сосковского района. Здесь же и прошла основная часть его жизни. На сегодня это последний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в данном районе.

Михаил Фомичев находился на фронте в 1943 — 1945 годах. Он участвовал в строительстве и восстановлении мостов в составе 7-го отдельного железнодорожного батальона. Орловец награждён орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За освобождение Варшавы», а также юбилейными медалями.

После Победы батальон продолжил свою деятельность. Фомичёв вернулся на малую Родину в 1950-м. Затем работал трактористом и комбайнёром.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

