Орловскому ветерану ВОВ исполнился 101 год

Дату отметил Михаил Тимофеевич Фомичев.

Он родился в селе Должонки Сосковского района. Здесь же и прошла основная часть его жизни. На сегодня это последний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в данном районе.

Михаил Фомичев находился на фронте в 1943 — 1945 годах. Он участвовал в строительстве и восстановлении мостов в составе 7-го отдельного железнодорожного батальона. Орловец награждён орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За освобождение Варшавы», а также юбилейными медалями.

После Победы батальон продолжил свою деятельность. Фомичёв вернулся на малую Родину в 1950-м. Затем работал трактористом и комбайнёром.

