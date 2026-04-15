Администрацию Орла обязали избавиться от лужи в переулке Васильевском 

Разработать проект водоотведения потребовал прокурор.

Действуя в интересах неопределенного круга лиц, представитель надзорного органа обратился в суд с иском к администрации города Орла (изначально ответчиком было МБУ «Спецавтобаза», но учреждение исключили). Поводом послужила проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

На переулке Васильевском уклон дороги составляет 9 градусов. Ливневая канализация отсутствует, в результате чего участок регулярно затапливается сточными водами. Вода собирается на проезжей части и заливает землю, находящуюся в долевой собственности двух граждан.

По информации МБУ «Спецавтобаза», для решения проблемы требуется строительство новой ливневой сети, а для этого необходимо сначала разработать проектную документацию и согласовать ее с ресурсоснабжающими организациями.

Суд указал, что именно администрация города как орган местного самоуправления отвечает за содержание дорог и обязана обеспечить их надлежащее техническое состояние, включая водоотвод. Отсутствие ливневки в переулке Васильевском нарушает права неопределенного круга участников дорожного движения и создает угрозу их жизни, здоровью и имуществу.

Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора. Администрацию обязали в течение 9 месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать и осуществить разработку проектно-сметной документации на устройство системы водоотведения.

