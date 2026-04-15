В Орле эффективность управления муниципальными акциями вызвала вопросы

«Ревизию» за несколько лет провели аудиторы КСП.

Ревизионные комиссии акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля муниципальной собственности города Орла, не проводятся с 2022 года. Такой факт выявили аудиторы городской Контрольно-счетной палаты, что нашло отражение в ее годовом докладе. Более того, аудиторы отмечают, что управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла приняло решение об упразднении ревизионных комиссий и исключении из уставов АО положений, регулирующих их деятельность.

Отвечают ли подобные действия интересам муниципального образования «Город Орел», большой вопрос. Аудиторы выяснили, что УМИЗ действовало как уполномоченный представитель единственного акционера АО «ГК «Орел-Отель», АО «Орелтеплосервис» и других акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности. «Решение УМИЗ, как представителя единственного акционера, об исключении ревизионной комиссии фактически освободило указанные акционерные общества от контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью», – к такому выводу пришла КСП.

Проверкой было охвачено несколько последних лет. В результате всплыли любопытные факты. Так, в предыдущие годы единственный акционер в лице УМИЗ увеличил уставный капитал АО «Орелтеплосервис» со 106,62 тысячи рублей до 15,945 миллиона рублей, то есть в 149,6 раза (!). По мнению КСП, это негативно отразилось на соотношении чистых активов и уставного капитала, которое является показателем финансового состояния организации.

По оценке КСП, изменения о размере уставного капитала не были своевременно внесены в устав компании и реестр муниципального имущества города Орла – на момент проведения проверки в муниципальной собственности отсутствовали дополнительные акции «Орелтеплосервиса» стоимостью 15,838 миллиона рублей. Отметили аудиторы и тот факт, что в собственность этой компании был передан ряд муниципальных объектов теплоснабжения. Несмотря на это, ее деятельность была убыточной: за 2023 год убыток аудиторы оценили в сумме 4,68 миллиона рублей. За 2024 год сумма убытка возросла на 59,8 процента и составила 7,49 миллиона рублей, а за 9 месяцев 2025 года убыток составил 4,38 миллиона рублей.

Обратили внимание аудиторы и на «длительное бездействие, отсутствие контроля» за деятельностью АО «НИКПЛ», формальное отношение к оценке его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствие мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности, в том числе обновления оборудования не только за счет прибыли, но и за счет кредитования, финансового лизинга». Речь идет о «Независимой испытательной контрольно-пищевой лаборатории». По мнению КСП, выявленные в ходе проверки факты свидетельствуют о неэффективной работе УМИЗ и членов совета директоров указанной компании.

«УМИЗ вместо того, чтобы оказать содействие в улучшении финансово-хозяйственной деятельности, внес предложение о приватизации одного из прибыльных акционерных обществ, что свидетельствует о невыполнении полномочий главного администратора доходов городского бюджета», – говорится в докладе счетной палаты.

