Без пыли и нервов: орловцы разлюбили ремонт с нуля

Отмечена любопытная ситуация на рынке жилья.

Согласно статистике ГК «ОДСК», с начала 2026 года почти три четверти покупателей (74%) отдают предпочтение квартирам с уже выполненной отделкой. Таких вариантов на орловском рынке недвижимости осталось мало. Застройщик объясняет, в чем преимущество готовых квартир.

Главный плюс — экономия сил и времени. Человек получает ключи и сразу видит финишную прямую: не нужно мучиться с поиском бригады, не нужно ездить по магазинам за плиткой и обоями, не нужно терпеть грохот перфоратора и тучи строительной пыли. Купил — расставил мебель — наслаждайся своей новой квартирой.

Второй плюс — отсутствие финансовых сюрпризов. Цена известна сразу и окончательно. Вы точно понимаете, сколько отдали за голые метры, а сколько — за готовое жилье. Никаких скрытых платежей. ГК ОДСК позиционирует такие квартиры не как роскошь, а как «продукт на вырост» для занятых людей. В сложной экономической обстановке, этот вариант оказывается самым удобным.

«Мы это понимаем, поэтому предлагаем нашем покупателям не просто «4 стены», а готовый продукт. Люди, которые не готовы к масштабным работам, не имеют свободного времени для стандартных ремонтных тяжб, чаще всего останавливают свой выбор на квартирах, готовых к новоселью», – сообщили в пресс-службе Объединенной домостроительной корпорации.

В квартирах группы компаний представлено два типа готового ремонта: «Стандарт» и «Комфорт». Первый включающий в себя классические отделочные решения. В жилых комнатах и на кухне бумажные обои, линолеум с плинтусами, окна ПВХ, биметаллические радиаторы отопления, современные межкомнатные двери. В ванной и санузле используется стойкая акриловая краска, керамическая плитка на полу, устанавливается металлическая эмалированная ванна, комплект сантехнического оборудования, смесители с душевым гарнитуром. «Комфорт» (светлый или темный) сочетают в себе современные дизайнерские решения и возможность стилизовать помещения под себя. Жилые комнаты, кухня и прихожая: виниловые обои под покраску, ламинат, современные межкомнатные двери и входная металлическая дверь с полимерным покрытием. В ванной и санузле керамическая плитка на полу и стенах.

Такие варианты есть в разных районах города и пригорода: «Зеленый квартал», «Яблоневый сад» в Болховском микрорайоне, «Образцовый квартал» в Зареченском, «Цитрус» в Заводском районе и «Горизонт» на Северном.

Не стоит забывать и про инвестиционный потенциал. Квартиру с отделкой можно сразу сдать в аренду, а когда понадобится— продать. По сути, двойная инвестиция: и в бетон, и в свое спокойствие.

Вы всегда можете прийти и посмотреть на свой будущий дом своими глазами — оценить вид из окна, планировку и то, как двор выглядит вживую. Хотите справить новоселье уже в апреле? Звоните +7 (4862) 99-97-84 или приходите в офисы продаж ОДСК.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ» . ИНН 5751005940.

ЗАСТРОЙЩИКИ ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-8», ИНН 5751066131, ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-5», ИНН 5751065184, ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ», ИНН 5751005940, ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-10» ИНН 5751066501. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.