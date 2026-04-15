Фотовыставка «Невесты России» пройдёт в Орле

Орловский областной центр народного творчества анонсировал проведение фотовыставки «Невесты России». Площадкой для ее проведения станет Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина. Акция пройдет 17 апреля, начало намечено на 17 часов. Организаторы приглашают желающих совершить незабываемое путешествие сквозь века и просторы нашей Родины — к истокам свадебных традиций разных народов и регионов России.

«Через художественные портреты невест выставка раскрывает богатство и глубину обряда бракосочетания, – сообщает Орловский областной центр народного творчества. – Перед зрителями предстанут образы в традиционных сарафанах центральной России, изысканные национальные костюмы народов Кавказа, самобытные наряды коренных народов Сибири и Дальнего Востока — каждая невеста воплощает уникальный культурный код своего края».

Особо организаторы отмечают то, что на снимках запечатлены не просто люди в красивых нарядах – более важны сами эмоции. Впрочем, и костюмы, конечно, заслуживают пристального внимания, поскольку они отражают преемственность поколений, сами собой рассказывают о национальных и семейных традициях, ценностях и обычаях. Словом, выставка позволит ощутить связь времен.

«И увидеть, как многоликая красота российских традиций складывается в единую, гармоничную картину национального культурного наследия, – добавили организаторы. – Приглашаем прикоснуться к живой истории и открыть для себя неповторимую красоту свадебного обряда в его российском многообразии!»

А чуть ранее в библиотеке имени Пришвина прошел мастер-класс по рисованию национальных костюмов «Сарафан. Бешмет. Папаха». Его провели преподаватели Орловской детской художественной школы № 1 Светлана Фандеева и Елена Саушкина. Как пояснили в «Пришвинке», участники не просто срисовывали картинки, а учились видеть детали: почему на сарафане именно такой узор, зачем платку определенная форма, что означает тот или иной цвет. «Благодарим наших художниц за такой интересный мастер-класс», – подытожили в библиотеке.

ИА “Орелград”