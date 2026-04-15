Евгений Лыкин предложил внести поправки в Уголовный кодекс

Орловский бизнес-омбудсмен указал на риски для предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Орловской области выступил на межрегиональной конференции «Пять лет на страже интересов бизнеса: практика, результаты и векторы развития». Она прошла в Севастополе и собрала уполномоченных по защите прав предпринимателей из более чем 30 регионов страны. Также в работе форума приняли участие представители бизнеса, органов власти, эксперты и практики. Как пояснили в аппарате орловского бизнес-омбудсмена, участники обсудили эффективные методы защиты прав предпринимателей в новых экономических условиях.

«Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин в своем выступлении предложил рассмотреть возможность инициирования внесения изменений в часть 2 приложения статьи 159 УК РФ, отразив в качестве стороны вместо коммерческой организации более широкое понятие «юридическое лицо», в целях обеспечения защиты прав предпринимателей от уголовного преследования», – уточнили в аппарате правозащитника.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за мошенничество. И нередко фигурантами таких дел становятся предприниматели. Евгений Ллыкин отметил: если квалифицировать преступления в сфере предпринимательской деятельности по частям 1-4 статьи 159 УК РФ, то есть наряду с иными мошенническими действиями, то применительно к предпринимательской деятельности действующий порог ущерба, с учетом накопительной инфляции, стал неактуальным.

Особенно если порог ущерба вычислять в МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который увеличивается ежегодно. Лыкин привел простой пример. По его словам, сумма особо крупного ущерба (порог составляет 1 миллион рублей) по части 4 статьи 159 УК РФ была введена в 2003 году федеральным законом и с тех пор не менялась. Но тогда она составляла 416 МРОТ, а сейчас опустилась всего до 37 МРОТ.

«Евгений Лыкин также отметил, что в условиях динамичного развития российского законодательства и усиления внимания к правам бизнеса роль уполномоченных по защите прав предпринимателей эволюционирует, – добавили в аппарате правозащитника. – Особое значение приобретает их участие в уголовном процессе, где предприниматели нередко сталкиваются с рисками необоснованного преследования. Повышение роли уполномоченного в уголовном процессе — это не только правовая эволюция, но и инструмент устойчивого развития бизнеса».

ИА “Орелград”