Орловцы могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

Для этого им необходимо написать «Диктант Победы».

Участие во всероссийских исторических акциях может стать для выпускников школ не только способом проверки знаний, но и реальным преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщила эксперт в сфере образования Евгения Матвеева из Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. В частности, по ее словам, дополнительные баллы могут получить победители международной просветительской акции «Диктант Победы». Другим бонусом для них может стать возможность воочию наблюдать за Парадом Победы на Красной площади в 2027 году.

«Для школьников участие в подобных проектах имеет не только познавательное значение, но и вполне практическую ценность, – отмечают в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. – Российские вузы начисляют абитуриентам дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Максимальная сумма, которую можно получить сверх результатов ЕГЭ, составляет до десяти баллов. Даже один дополнительный балл способен сыграть решающую роль в конкурсной ситуации, когда нескольких сотых балла не хватает для зачисления на бюджетное место. Поэтому использование всех возможных легальных способов повышения общей суммы баллов является вполне рациональной стратегией».

Напомним, в этом году «Диктант Победы» пройдет 24 апреля. Все желающие смогут ответить на вопросы, посвященные истории Великой Отечественной войны. Участие является открытым для граждан России и других стран, где организуются площадки для проведения диктанта. В Орловской области одной из ключевых площадок станет Военно-исторический музей. Диктант здесь, как и во всей стране, начнут писать в 11 часов.

«Организаторы отмечают, что участие в акции – не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к великому прошлому нашей страны, вспомнить подвиги героев Великой Отечественной войны, почувствовать гордость за свою Родину, – сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. – Участники акции смогут проверить историческую грамотность, узнать новые факты о ключевых событиях войны и стать частью большого патриотического движения».

ИА “Орелград”