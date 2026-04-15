Город Ливны получит новый устав

Но сначала проект устава должен пройти процедуру публичных слушаний.

По решению Ливенского городского Совета народных депутатов в Ливных пройдут публичные слушания о принятии устава городского округа. Мероприятие назначено на 17 апреля 2026 года, место проведения – зал заседаний администрации города. На данный момент в городе действует устав муниципального образования, принятый еще в 2005 году. С тех пор решениями депутатского корпуса в него неоднократно вносились изменения. Но теперь, похоже, стало проще утвердить новый устав, чем «латать» предыдущий.

Публичные слушания пройдут в виде собрания граждан, которые имеют право вносить свои замечания и предложения. По итогам слушаний будет принята резолюция. Она носит рекомендательный характер, но городские депутаты обещают учесть все высказанные пожелания при рассмотрении проекта нового устава на своем заседании. А гражданам, направившим свои предложения по проекту решения, в установленный законом срок будут направлены ответы с информацией о результатах рассмотрения их предложений.

Устав станет основным нормативным правовым актом городского округа «Город Ливны». Согласно ему городской округ является самостоятельным муниципальным образованием и не входит в другие муниципальные образования, а его административным центром является город Ливны. Изменение границ городского округа возможно по инициативе населения и органов власти. Официальные символы включают в себя герб и флаг, но в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами могут устанавливаться и другие официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

В соответствии с новым уставом, в целях сохранения исторических и культурных традиций, в последнюю субботу июня будет отмечаться День городского округа, ранее известный как День города. В уставе будут четко прописаны права и обязанности органов местного самоуправления не только по решению вопросов местного значения, но и по вопросам «не местного значения». Например, власти городского округа имеют право на создание музеев, муниципальных организаций высшего образования, муниципальной пожарной охраны, условий для развития туризма, оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям и так далее.

ИА “Орелград”