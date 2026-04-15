В Орловской области продолжает расти безработица

Только в феврале без работы осталась треть тысячи жителей региона.

В Орловской области получила продолжение тенденция роста уровня безработицы, после длительного перерыва наметившаяся в конце прошлого года. Так, по данным регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, к концу февраля 2026 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец февраля 2026 года составил 0,4 процента, как и месяцем ранее, хотя до этого довольно длительное время держался на уровне 0,3 процента. Только в феврале 2026 года получили статус безработного 327 орловцев, что на 38,6 процента больше, чем было в феврале 2025 года. Трудоустроить за месяц удалось 130 человек, что на 9,7 процента меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

Тем временем в Орелстате подсчитали, что в феврале 2026 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, составила 13 соискателей на каждые 100 заявленных работодателями вакансий. Это означает, что у орловских безработных имеется широкий выбор. Вопрос упирается лишь в условия труда и размер зарплаты, который по предложенным вакансиям устраивает далеко не всех.

Напомним, что 17 апреля в Орловской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора, ежегодное событие вновь объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций. Открытие регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в 10 часов утра на площадке Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

«Традиционно в регионе будут работать несколько крупных площадок, на которых порядка 70 работодателей предложат около 1000 вакансий, – сообщила в свою очередь Федерация профсоюзов Орловской области. – Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей Кадровых центров «Работа России», также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом».

