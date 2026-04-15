Облсуд повысил штраф для экс-студентки почти в девять раз

15.4.2026 | 16:16 Закон и порядок, Новости

Орловчанку признали виновной в подкупе проректора.

Фото: ИА «Орелград»

Как установил суд первой инстанции, девушка, являясь студенткой Орловского государственного института экономики и торговли, решила заплатить за благополучную сдачу зачёта и госэкзамена, а также за защиту выпускной работы. Для этого она передала проректору по молодёжной политике и международному сотрудничеству 53 тысячи рублей.

Районный суд оштрафовал её на 60 тысяч. Однако обвинение сочло приговор слишком мягким и подало апелляцию.

Областной суд согласился с этим. В итоге штраф увеличили почти в 9 раз — до 530 тысяч (десятикратной суммы взятки).

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU