Облсуд повысил штраф для экс-студентки почти в девять раз

Орловчанку признали виновной в подкупе проректора.

Как установил суд первой инстанции, девушка, являясь студенткой Орловского государственного института экономики и торговли, решила заплатить за благополучную сдачу зачёта и госэкзамена, а также за защиту выпускной работы. Для этого она передала проректору по молодёжной политике и международному сотрудничеству 53 тысячи рублей.

Районный суд оштрафовал её на 60 тысяч. Однако обвинение сочло приговор слишком мягким и подало апелляцию.

Областной суд согласился с этим. В итоге штраф увеличили почти в 9 раз — до 530 тысяч (десятикратной суммы взятки).

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

