Стратегический подрядчик Орловщины задолжал работникам миллионы

15.4.2026 | 16:09 Важное, Закон и порядок, Новости

Пришлось вмешаться прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в ведомстве. Речь идёт об ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». В данный момент компания занимается масштабным проектом по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва» – в самом центре Орла.

Также данное ООО достраивало Красный мост и реконструировало Колхозный. Кроме того, именно этот подрядчик получил контракт на строительство второй нитки коллектора по правому берегу реки Оки.

Как рассказали в прокуратуре, при создании комплекса «Судбищенская битва» у компании сформировалась задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Также были выявлены нарушения графика работ.

Ведомство возбудило административное дело и внесло представление директору ООО. К настоящему моменту погашен долг на 3,9 миллионов рублей.

«Окончательное восстановление прав работников подрядной организации, а также исполнение муниципального контракта остаются на контроле прокуратуры», – добавили в органе наздора.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

