Стратегический подрядчик Орловщины задолжал работникам миллионы

Пришлось вмешаться прокуратуре Орловской области.

Об этом рассказали в ведомстве. Речь идёт об ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». В данный момент компания занимается масштабным проектом по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва» – в самом центре Орла.

Также данное ООО достраивало Красный мост и реконструировало Колхозный. Кроме того, именно этот подрядчик получил контракт на строительство второй нитки коллектора по правому берегу реки Оки.

Как рассказали в прокуратуре, при создании комплекса «Судбищенская битва» у компании сформировалась задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Также были выявлены нарушения графика работ.

Ведомство возбудило административное дело и внесло представление директору ООО. К настоящему моменту погашен долг на 3,9 миллионов рублей.

«Окончательное восстановление прав работников подрядной организации, а также исполнение муниципального контракта остаются на контроле прокуратуры», – добавили в органе наздора.

