Орловец угнал машину, но проехал только двести метров

Результатом стало уголовное дело.

О не совсем обычном угоне рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Преступление произошло в посёлке Верховье. Владелец оставил «Киа Рио» в гараже на ночь, но не запер постройку. Кроме того, он забыл ключи от самого автомобиля прямо в салоне. В итоге утром мужчина не нашёл машину на месте.

Полиция заподозрила в угоне местного 41-летнего жителя. Тот признался, что вечером действительно проник на чужую территорию и уехал оттуда на «Киа». Правда, орловец прокатился на автомобиле всего несколько сотен метров. Затем он припарковал машину здесь же, в Верховье, на одной из улиц (тоже оставив ключи прямо в салоне).

Автомобиль нашли в неповреждённом виде. Его вернут владельцу.

Также полиция возбудила уголовное дело об угоне. На данный момент подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»