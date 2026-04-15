Бастрыкин поручил заняться дорогой в орловской глубинке

15.4.2026 | 11:07 Закон и порядок, Новости

В Информационный центр СКР обратились жители деревни Баздрево.

Фото: vk.com/sledcomru

Она находится в Хотынецком районе.

Как сообщает ведомство, дорога, которая ведёт в деревню, находится в неприглядном состоянии, причём уже длительное время. Проезд транспорта существенно затруднён. Обращения в уполномоченные органы не приносят результата.

«Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи», – указали в Следственном комитете. Сейчас в связи с этим региональное управление проводит проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе орловского управления Александру Полшакову доложить о её ходе и результатах, а также о мерах, которые принимаются для восстановления прав жителей деревни. Вопрос постравлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU