На Орловщине 312 раз неправильно применили агрохимикаты и пестициды

Семь лиц оштрафованы.

Таковы итоги работы областного управления Россельхознадзора по данному направлению за первый квартал года.

Основных видов нарушений — три. Во-первых, аграрии забывают оповещать владельцев пасек о применении таких веществ. Во-вторых, определённая «химия» должна использоваться в отношении определённых сельскохозяйственных культур (что происходит не всегда). В-третьих, превышаются и нормы расходования препаратов.

Ведомство оформило 306 официальных предостережений. Кроме того, в отношении семи лиц выписали штрафы (на общую сумму 14 тысяч рублей). К ответственности привлекли двоих ИП, одно юридическое и одно должностное лицо.

