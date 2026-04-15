В Орле показали будущее сквера Танкистов

Здесь уже стартовали работы по благоустройству.

Объект выбрали для благоустройства на открытом голосовании ещё в 2024-м году. Однако найти подрядчика оказалось непросто.

Как сообщили в Администрации Орла, на данный момент полностью готов проект. Работы разбиты на два этапа. Первый включает в себя только восстановление ограждения сквера. Этим уже занимается ООО «Юни-строй».

«Специалисты демонтируют элементы ограждения, очищают металл от старой краски и ржавчины, восстанавливают декоративные детали, включая символику «Ордена Победы», приводят в порядок гранитные конструкции и возвращают все элементы на исторические места», – рассказали в мэрии.

Второй этап будет более масштабным. Сейчас для него ищут подрядчика. 20 апреля будут подведены итоги торгов. Сами работы должны завершиться в следующем году.

ИА «Орелград»