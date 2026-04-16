Бадминтон перестал быть базовым видом спорта для Орловщины

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Так, из числа базовых для региона видов спорта исключены: бадминтон, велосипедный спорт, дзюдо, стрельба из лука и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Из постановления областного правительства следует, что такое решение принято в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2026 года.

Этим же приказом для Орловской области утверждены следующие базовые виды спорта: бокс, бобслей, карате, легкая атлетика, пулевая стрельба и спорт глухих. В настоящее время постановление уже вступило в силу. Хотя велосипедный спорт перестал быть базовым, правительство Орловской области продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию этого вида спорта. Об этом, в частности, говорилось на рабочей встрече, прошедшей в представительстве региона при правительстве РФ.

«В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Орловской области – руководитель представительства Александр Бирюков, руководитель программы развития Орловской федерации велоспорта Виталий Севастьянов, а также главный менеджер сборной команды России по велоспорту Ренат Хамудулин, – сообщила пресс-служба губернатора. – Обсуждались вопросы финансирования, укрепления материально-технической базы и совершенствования системы подготовки спортивного резерва. Участники переговоров подчеркнули, что системная поддержка со стороны региона является важнейшим условием для достижения высоких результатов и воспитания новых чемпионов».

К слову, программа развития спорта и физической культуры в Орловской области действует с 2016 года. Ее реализация признана одним из важнейших приоритетов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития. По мнению авторов программы, в настоящее время назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи, включающих неприятие вредных привычек, высокого уровня гражданственности и патриотизма. Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.

Основная цель программы – создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Орловской области, а также достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и международных соревнованиях. В рамках ее реализации планируется увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, долю организаций, оказывающих услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

