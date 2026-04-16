В Орловской области поддержат креатив

16.4.2026 | 8:00 Новости, Общество

Губернатор Клычков утвердил стратегию кластера креативных индустрий.

Фото: vk.com/orelregion_government

Стратегию развития кластера креативных индустрий на территории Орловской области утвердил губернатор Андрей Клычков. Решение принято в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов. Как следует из документа, стратегия  разработана в целях развития региональной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии. «Развитие креативных индустрий в Российской Федерации является ключевым фактором стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности», – отмечено в документе.

Стратегией определено, что креативная индустрия – это экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. А креативный продукт – это результат интеллектуальной деятельности или совокупность результатов интеллектуальной деятельности, а также продукция, работы, услуги, добавленная стоимость которых обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и  средств индивидуализации.

Кластер креативных индустрий на территории Орловской области  создан в интересах государства, бизнеса и общества. Его основными целями определены: формирование среды, стимулирующей творчество и направленной на развитие креативных индустрий региона, как одного из приоритетов экономического развития Орловской области; информационная поддержка и взаимодействие, направленные на повышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников кластера.

Для достижения поставленных целей необходимо решение таких  задач, как: объединение творческого сообщества и талантливой молодежи;  формирование комплементарных друг другу резидентов и усиление внутри кластерной кооперации между участниками кластера; обеспечение среды и условий, направленных на зарождение бизнес-идей и формирование новых бизнес-связей и цепочек между резидентами кластера; свобода творческого самовыражения резидентов кластера; наличие ядер (образовательные институты, крупные компании и другие), вокруг которых начинает происходить процесс кластеризации, производство резидентами кластера совместных проектов, направленных на развитие региона, и так далее.

В состав кластера в настоящий момент входят 37 резидентов, в том числе региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», Орловский государственный институт культуры, Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий, а также общества с ограниченной ответственностью «Совиный лес», индивидуальные предприниматели и даже самозанятые. Функции по методическому, организационному, экспертно-аналитическому и информационному сопровождению развития кластера закреплены за управляющей компанией, которой определен Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU