Орловский АПК пополнят квалифицированными кадрами

В Орловской области будут развивать агротехнологическое образование.

Правительство региона распорядилось о создании Координационного совета по развитию агротехнологического образования на территории Орловской области. Новый консультативный орган создан «в целях обеспечения принятия управленческих решений по развитию агротехнологического образования в рамках реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Возглавлять его будет Евгения Суровцева, руководитель регионального департамента сельского хозяйства.

Координационный совет является постоянно действующим органом, призванным наладить прямой диалог между органами власти и образовательными организациями, программы которых предусматривают углубленное изучение профильных агротехнологических предметов в рамках урочной и внеурочной деятельности. Речь идет, в том числе, и о вузах, готовящих специалистов по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам.

К числу других задач координационного совета отнесена разработка предложений по созданию агротехнологических классов в Орловской области и управлению рисками в этой сфере, поддержка общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие результаты, обучения. Совет будет принимать участие в решении вопросов об использовании инфраструктуры и кадрового обеспечения агротехнологических классов, причем предусмотрены различные форматы: совместная реализация образовательных программ, проведение обучающих мероприятий, семинаров, консультаций и так далее.

Ранее пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов сообщила о том, что Минсельхоз России утвердил перечень организаций для целевого обучения в сфере АПК, ветеринарии и биотехнологий. В него включены 367 организаций, которые имеют право выступать заказчиками целевого обучения. Граждане, желающие получить высшее образование по востребованным специальностям, смогут заключить с этими предприятиями договор о целевом обучении.

«Перечень охватывает направления подготовки и специальности, относящиеся к сельскому и рыбному хозяйству (включая рыболовство и аквакультуру), пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии и зоотехнии, а также биотехнологии. Важным условием для включения организации в перечень является осуществление соответствующей профильной деятельности не менее трех лет», – добавили в пресс-службе регионального парламента. Приказ вступил в силу 10 апреля 2026 года.

