Шины и ветки – не ТКО. «Зеленая роща» напоминает о правилах обращения с отходами

На Орловщине в самом разгаре весенний сезон: автовладельцы массово «переобувают» машины в шиномонтажах, а дачники и жители частных домов убирают приусадебные участки. Однако заботясь о порядке на дорогах и на земле, многие забывают об экологической безопасности. В итоге контейнерные площадки, обочины, гаражные кооперативы и даже леса заполняют горы отработанных шин и веток.

Региональный оператор обращает внимание жителей и юридических лиц: автомобильные покрышки и растительные отходы (ветки, ботва, листва, испорченные плоды) не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Их выброс в контейнеры или складирование на площадках строго запрещены и влекут административную ответственность.

Ответственность и штрафы.

Нарушение правил обращения с отходами (в том числе складирование шин, веток и ботвы на контейнерных площадках) квалифицируется по ст. 8.2 КоАП РФ:

— на граждан: от 2 000 до 3 000 рублей;

— на должностных лиц: от 10 000 до 30 000 рублей;

— на юридических лиц: от 100 000 до 250 000 рублей.

Что делать с шинами?

Автошины опасны для экологии: они разлагаются более 100 лет, а при сжигании выделяют токсичные вещества. Захоронение шин на полигонах запрещено законодательством РФ.

✔ Правильный путь: сдать покрышки на переработку (в резиновую крошку) на специализированные предприятия.

✔ Обязанность по утилизации лежит на собственнике шин.

✔ Если вы видите скопление покрышек на придомовой территории — сообщите в УК, ТСЖ или полицию.

Что делать с растительными отходами?

С началом сезона уборки территорий сотрудники отдела контроля ежедневно фиксируют заваленные ветками контейнерные площадки. Это мешает вывозить обычные бытовые отходы и требует принятия дополнительных мер.

С 1 сентября 2025 года в России действуют Правила (Постановление Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г.), которые прямо запрещают размещать ветки, листву, траву и другие древесно-растительные отходы в местах накопления ТКО.

✔ Растительные остатки можно компостировать на своем участке.

✔ Жители частного сектора вправе обратиться в органы местного самоуправления для определения места складирования таких отходов.

✔ На территории Орла и области работают компании, которые за плату вывезут и утилизируют растительные отходы (объявления — в Интернете).

«Мы призываем автовладельцев и садоводов подойти к обращению с отходами ответственно. Нельзя решать свои проблемы за счет экологии и соседей. Шины и ветки — не мусор, который можно бросить в бак. Это отходы, требующие особого обращения. Важно понимать: ответственность за незаконное размещение отходов несет нарушитель. Однако если нарушитель не найден, расходы на ликвидацию свалки ложатся на управляющую компанию или муниципалитет, а значит — на всех жителей. Не перекладывайте свой мусор на плечи соседей и бюджета», — отмечает директор регионального оператора Александр Семёнов.

Региональный оператор рекомендует при обнаружении свалок шин или растительных отходов на контейнерных площадках сообщать в УК, ТСЖ или полицию.