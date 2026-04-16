Орловцев позвали на «Культурный движ в Этнограде»

Необычная библионочь пройдет в «Бунинке».

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина в очередной раз присоединится к ежегодной просветительской Всероссийской акции «Библионочь». В этом году она пройдет 18 апреля под девизом «Единство народов – сила России». Гостей ожидают экспедиция в фонд редкой книги, открытый микрофон «Дети читают страну: тайна белой яранги», заседание клуба «Шаг навстречу», литературный сквер – мастерская медленного чтения «Подстрочник», а также «Палитра сказок» – показ мультипликационных фильмов народов России.

В период с 12 до 20 часов библиотека проведет «Культурный движ в Этнограде». Маршрут: Улица Орловская; Сквер Дружбы народов; Площадь Национальный колорит; Напевный тупик; Бульвар Большая Шаманка; Улица Лингвистическая; Улица Фольклорная; Аллея семейных традиций; Улица Разно-вкусно. Как пояснили организаторы, Этноград – это город народной мудрости, традиций и единства культур. «Бунинка» на один день превратится в город с небывалыми улицами, скверами и аллеями, где и ожидает посетителей «увлекательный культурный движ».

«Любое путешествие – начинается из дома, с родной земли, с малой Родины, – говорят в «Бунинке». – Вот и наших гостей первой встречает Орловская улица. Здесь вы сыграете в игру-соотношение – соедините орловские диалектные слова, которыми так богат наш край, с их значениями, проверите, насколько хорошо знаком вам язык родного края. Самые увлеченные – найдут на карте города места по их неформальному (народному) названию».

Затем участники движа пройдут в сквер Дружбы народов, где сыграют в мини-игру «Нам есть чем гордиться», а в основу игры лягут предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства и национальных промыслов, а также украшения. Участникам надо будет отгадать, какой национальности какой предмет принадлежит. На центральной площади Этнограда – Национальном колорите, развернется съемочная площадка. Там для участников откроют фотозону, где каждый может пройти костюмированную фото- или видео съемку.

«Теперь дорога пролегает к Напевному тупику, где вы окунетесь в мир музыки и образов, присущих разным народам. Отрывки из музыкальных произведений, изображения типичных занятий, пейзажа или быта, характерные для определенного этноса, помогут собрать своеобразный этнографический пазл», – говорят организаторы, приглашая желающих лично пройти увлекательное путешествие.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”