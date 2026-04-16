Орловцы могут арендовать землю под магазины, склады и СТО

Администрация Орла в соответствии с законодательством обнародовала список свободных земельных участков на территории города, которые могут быть предоставлены в аренду путем проведения аукционов. Из извещения властей следует, что лица, заинтересованные в предоставлении таких участков, могут обращаться в администрацию города Орла с соответствующим заявлением. А необходимые консультации можно получить от работников мэрии по телефону.

Всего в список включено девять свободных участков, которые расположены в разных районах областной столицы, имеют разную площадь и вид разрешенного использования. Например, участок площадью 4560 квадратных метров, находящийся вблизи пересечения улиц Силикатной и Кукушкина, можно арендовать под размещение на нем магазина. На улице Итальянской простаивает участок площадью 74 575 квадратных метра, который разрешено использовать под склады.

Участок площадью 4443 квадратных метра на улице Раздольной имеет вид разрешенного использования «ремонт автомобилей». Землю на улице Яблочной можно использовать под блокированную жилую застройку. Стоит отметить, что участки по переулку Мостовому и улице Космонавтов, предназначенные для магазина и под деловое управление, власти готовы сдать в аренду только представителям малого и среднего предпринимательства.

По данным администрации Орла, в течение 2025 года в городе было зарегистрировано право муниципальной собственности на 150 земельных участков общей площадью 88,6 га. По состоянию на начало 2026 года в реестр муниципального имущества были внесены сведения о 1577 земельных участках, общей площадью 2293,8 га. В казне находятся 719 земельных участков, общей площадью 206,96 га. В прошлом году городскими чиновниками было сформировано и продано 118 земельных участков под объектами недвижимости на общую сумму 50,8 миллиона рублей.

В целом за 2025 год доходы бюджета от продажи земли составили 83,2 миллиона рублей против 70,9 миллиона рублей в 2024 году. Кроме того, в минувшем году по результатам проведенных аукционов было заключено семь договоров аренды земельных участков общей площадью 3,7 гана сумму около 7,6 миллиона рублей. В 2025 году управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла администрировало более 2000 договоров аренды земельных участков.

