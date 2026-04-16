В Ливнах на образование за год потратили 966 миллионов рублей

Председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли Светлана Золкина на рабочем совещании в администрации города Ливны представила отчет об эффективности муниципальных программ. Она подчеркнула, что бюджет города формируется на основании программно-целевого метода. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 21 муниципальной программой, в 2025 году составили 83,3 процента от всех расходов бюджета.

«В прошлом году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, направленной на решение приоритетных городских задач, – отметили в администрации Ливен. – Фактически на реализацию муниципальных программ освоено 1,523 миллиарда рублей, из них: 228,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 755,6 миллиона рублей – средства областного бюджета, 539,5 миллиона рублей – средства бюджета города».

По словам Светланы Золкиной, по сравнению с предыдущим годом объем финансирования муниципальных программ увеличился на 5,3 процента. Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетного финансирования заняли расходы на реализацию муниципальной программы «Образование», доля которой составила – 63,4 процента. В 2025 году на реализацию этой программы было запланировано 998,42 миллиона рублей, фактически же было выделено 966,08 миллиона рублей, или 96,8 процента запланированного объема.

Значительная часть бюджетных средств (69,7 процента) была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования. Кроме того, в рамках муниципальной программы денежные средства были направлены на организацию питания обучающихся, предоставление образовательных услуг психолого-медико-социального сопровождения, организацию отдыха детей на каникулах, проведение муниципальных этапов и участие в региональных этапах различных конкурсов, укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

В частности, в 2025 году были приобретены оборудование и расходные материалы для проведения государственной итоговой аттестации; более 60 процентов обучающихся были обеспечены горячим питанием; 1000 детей отдохнули в пришкольных лагерях, а 49 юных ливнцев – в загородных лагерях. Кроме того, 103 юноши прошли учебные сборы по основам военной службы. В рамках программы также производились ежемесячные выплаты за классное руководство, был профинансирован текущий ремонт в образовательных организациях города.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт здания средней школы № 5, а семь школ города получили необходимые им средства обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». В рамках проекта «Народный бюджет» был проведен текущий ремонт здания МБУДО «ЦТР имени Н.Н. Поликарпова».

ИА “Орелград”