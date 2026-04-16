Завершение отопительного сезона наметили на конец апреля

Губернатор Орловской области сообщил, что оценивают возможность отключения отопления.

Андрей Клычков назвал в эфире в соцсетях ориентиром 27 апреля — в зависимости от прогноза и стабилизации погоды. Глава региона отметил, что ближе к маю ожидается потепление. Это позволит зафиксировать достаточные температурные показатели.

По словам Клычкова, пока рано говорить об отключении, несмотря на поступающие от жителей просьбы. Губернатор пояснил, что сейчас по ночам еще наблюдаются похолодания, вплоть до перехода к нулевой температуре.

ИА “Орелград”