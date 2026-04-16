Завершение отопительного сезона наметили на конец апреля

16.4.2026 | 7:35 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области сообщил, что оценивают возможность отключения отопления.

Андрей Клычков назвал в эфире в соцсетях  ориентиром 27 апреля — в зависимости от прогноза и стабилизации погоды. Глава региона отметил, что ближе к маю ожидается потепление. Это позволит зафиксировать достаточные температурные показатели.

По словам Клычкова, пока рано говорить об отключении, несмотря на поступающие от жителей просьбы. Губернатор пояснил, что сейчас по ночам еще наблюдаются похолодания, вплоть до перехода к нулевой температуре.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

