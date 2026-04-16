Орловские школьники напишут проверочные работы

16.4.2026 | 11:00 Новости, Образование

Орловская область традиционно присоединится к всероссийской тренировке.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года во всех школах страны пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР). По традиции Орловская область не останется в стороне. Орловские школьники напишут проверочные работы по расписанию, которое составляют сами школы. В этом году в ВПР примут участие ученики 4-8-х и 10-х классов.

Так, учеников 4-х классов ждут обязательные испытания по русскому языку и математике, а также по одному предмету, который будет выбран для них случайным образом. Остальные участники ВПР сдадут те же обязательные предметы, а предметов по случайному выбору у них будет два.  Причем по сравнению с прошлым годом для учеников 10-х классов добавлена работа по биологии, а из ВПР для 6-7-х классов исключено обществознание.

«Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется школе федеральным организатором один раз в неделю (вторник) на каждый день проведения ВПР следующей недели в соответствии с расписанием школы», – пояснили в Орловском региональной центре оценки качества образования, напомнив, что результаты ВПР не влияют на итоговые оценки учеников и для их написания не требуется специальная подготовка.

Результаты проверочных работ затем будут направлены региональный Институт развития образования, специалисты которого проведут анализ и выработают ряд практических рекомендаций для школ и учителей.  Кроме того, аналитическая справка о результатах ВПР в разрезе предметов будет опубликована в открытом доступе. Результаты ВПР также будут рассмотрены на заседании регионального учебно-методического объединения по общему образованию. Кстати, они будут учтены при разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей и мероприятий, призванных повысить качество обучения орловских школьников.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU