Орловская область традиционно присоединится к всероссийской тренировке.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года во всех школах страны пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР). По традиции Орловская область не останется в стороне. Орловские школьники напишут проверочные работы по расписанию, которое составляют сами школы. В этом году в ВПР примут участие ученики 4-8-х и 10-х классов.

Так, учеников 4-х классов ждут обязательные испытания по русскому языку и математике, а также по одному предмету, который будет выбран для них случайным образом. Остальные участники ВПР сдадут те же обязательные предметы, а предметов по случайному выбору у них будет два. Причем по сравнению с прошлым годом для учеников 10-х классов добавлена работа по биологии, а из ВПР для 6-7-х классов исключено обществознание.

«Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется школе федеральным организатором один раз в неделю (вторник) на каждый день проведения ВПР следующей недели в соответствии с расписанием школы», – пояснили в Орловском региональной центре оценки качества образования, напомнив, что результаты ВПР не влияют на итоговые оценки учеников и для их написания не требуется специальная подготовка.

Результаты проверочных работ затем будут направлены региональный Институт развития образования, специалисты которого проведут анализ и выработают ряд практических рекомендаций для школ и учителей. Кроме того, аналитическая справка о результатах ВПР в разрезе предметов будет опубликована в открытом доступе. Результаты ВПР также будут рассмотрены на заседании регионального учебно-методического объединения по общему образованию. Кстати, они будут учтены при разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей и мероприятий, призванных повысить качество обучения орловских школьников.

