Противостоять Бирюкову на праймериз будет педиатр

Список претендентов на Госдуму от Орловской области пополняется.

В предварительном голосовании «Единой России» принимает участие Дмитрий Витальевич Пантюхин. Он родился в апреле 2000 года в Орле. Окончил ОГУ. Работает в ГБУЗ Московской области «Химкинская клиническая больница» участковым педиатром.

Его конкурентом на праймериз станет заместитель губернатора Орловской области – руководитель представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Александр Бирюков. Победитель отбора будет участвовать в выборах депутатов Госдумы IX созыва от «ЕР». Орловская область – это одномандатный избирательный округ №147.

Отдельный отбор будет проходить среди «списочников». В этой категории три кандидата: депутат облсовета Михаил Вдовин, ветеран боевых действий Леонид Ветров, финалист программы «Герои земли Орловской» Михаил Нимак. Вероятность прохождения этих претендентов в Госдуму зависит от общих успехов партии в выборном процессе.

