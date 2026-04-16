Под Орлом осужденного наказали за подпольные азартные игры

Преступление было совершено на территории исправительной колонии.

Мировой судья судебного участка Урицкого района Орловской области рассмотрел редкое уголовное дело, возбужденное в отношении осужденного. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН, данный гражданин отбывает наказание в исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Ранее он был осужден за совершение тяжкого преступления. Оказавшись за решеткой, он продолжил свою противоправную деятельность.

По версии следствия, в период с 1 июля по 1 августа 2025 года у него «возник и сформировался преступный умысел, направленный на незаконную организацию и проведение азартных игр на территории исправительного учреждения». Выявили это оперативники самой колонии и аппарата Управления ФСИН России по Орловской области. Преступная деятельность организатора «подпольного казино» была пресечена 3 декабря 2025 года.

А до этого оперативники кропотливо собирали доказательства организации азартных игр и документировали такие факты. На это ушло несколько месяцев, но на основании собранных ими материалов в январе 2026 года в отношении организатора было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Максимально возможное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, составляет два года лишения свободы. При рассмотрении уголовного дела мировой суд учел данные о личности подсудимого, который уже отбывает наказание, а также обстоятельства совершения преступления. В результате осужденный получил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, причем отбывать его он будет в исправительной колонии строгого, а не общего режима.

ИА “Орелград”