Ещё два депутата горсовета Орла хотят в облсовет

Они участвуют в праймериз партии «Единая Россия».

Это Оксана Павлюк и Александр Родин.

Павлюк 40 лет. Орловчанка работает в школе №10 учителем. Она участвует в праймериз по «территории, соответствующая территории одномандатного избирательного округа №5 и территории окружной части №5».

Здесь ей будут противостоять трое соперников. Это Илья Аксёнов (спортсмен, глава регионального отделения «Всероссийского общества глухих»), Регина Дорохова (директор школы №12 Орла) и Людмила Зуева (заведующая детсадом №50 Орла).

Родину 71 год. Он является директором «Центрального стадиона имени Ленина». Его участок – «территория, соответствующая территории одномандатного избирательного округа №10 и территории окружной части №10».

У него две конкурентки — обе работают методистами в детских садах Орла. Это Ольга Абдикаримова (детсад №41) и Ирина Тарасова (детсад №90).

Напомним, что по итогам праймериз будут определены представители «Единой России», которые будут бороться за места в облсовете (а также в других органах законодательной власти). Поддержать своих кандидатов можно будет с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru.

