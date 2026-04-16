В Орле задержали гостя из Средней Азии с наркотиком

Иностранец заявил, что купил наркотик для личного потребления.

Орловские транспортные полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» задержали на перегоне «Кромская – Цон» 43-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Он привлек внимание сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел. Задержанного доставили в дежурную часть, где выяснилось, что он находится в России легально – у него имеется временная регистрация на территории нашей страны. Но закон он все-таки нарушил.

«В ходе личного досмотра, в кармане штанов доставленного был обнаружен и изъят сверток из изоленты с кристаллическим веществом белого цвета внутри, – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО, содержимым свертка является наркотическое средство мефедрон, массой 1,3 грамма, что является крупным размером».

Следователь ЛО МВД России на станции Орел уже возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Чтобы иностранец не скрылся от следствия и суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Предварительно следователю он пояснил, что наркотическое средство приобрел «методом закладки», для личного употребления. Цели сбыта у него не было, заявил иностранец, вероятно, понимая, что это уже более суровая часть статьи 228 УК РФ. Кстати, в полиции ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Однако он от этой процедуры отказался.

В связи с этим на него также был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Санкция данной статьи влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

