В Ливны из Ельца переезжает футбольная команда

16.4.2026 | 11:23 Новости, Спорт

Она является победителем чемпионата и кубка Липецкой области минувшего года.

Фото: vestiorel.ru

Команда называется «Витязь». Несмотря на победы в родном регионе, футболисты решили «поискать лучшей доли» в соседнем районном центре. При этом население Ливен (примерно 43 тысячи человек) заметно меньше населения Ельца (примерно 94 тысячи).

Как сообщают «Новости Липецка», команда уже подала заявку для участия в первенстве и кубке Союза федераций футбола «Центр».

«Футболисты бегут из Липецкой области из-за нехватки стабильных денег, отсутствия планов на профессиональный рост и слабой поддержки от властей», – утверждает СМИ.

ИА «Орелград»


