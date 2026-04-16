В Ливны из Ельца переезжает футбольная команда

Она является победителем чемпионата и кубка Липецкой области минувшего года.

Команда называется «Витязь». Несмотря на победы в родном регионе, футболисты решили «поискать лучшей доли» в соседнем районном центре. При этом население Ливен (примерно 43 тысячи человек) заметно меньше населения Ельца (примерно 94 тысячи).

Как сообщают «Новости Липецка», команда уже подала заявку для участия в первенстве и кубке Союза федераций футбола «Центр».

«Футболисты бегут из Липецкой области из-за нехватки стабильных денег, отсутствия планов на профессиональный рост и слабой поддержки от властей», – утверждает СМИ.

