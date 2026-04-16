Выявлены типичные технические недостатки современных телефонов

Тестировал устройства и изучал баги МегаФон.

С начала прошлого года оператор протестировал более ста моделей смартфонов разных производителей, представленных на российском рынке, и обнаружил технические несоответствия стандартам сотовой связи, характерные для большинства устройств независимо от ценовой категории и бренда.

Согласно сообщению МегаФона, самый распространенный баг зафиксирован в 68% моделей — низкая пропускная способность в сетях 3G и 4G. Чуть реже (в 65% случаев) выявлены ошибки в агрегации несущих частот, из-за которых устройство не может объединить сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Обе проблемы приводят к снижению фактической скорости передачи данных относительно технических возможностей сети оператора.

Еще одна проблема, связанная с некорректным отображением «Визитки» (маркировки звонков, обязательной для юридических лиц), обнаружена в 60% телефонов. Наиболее частые недоработки — нечитаемые символы и статичный показ без прокрутки, что не позволяет определить название компании, которое может включать до 32 символов.

Кроме того, в 40% гаджетов не настроены точки доступа, из-за чего не происходит автоматическое подключение к сети оператора. Столько же устройств (40%) имеют недостатки с локализацией интерфейса: некачественный перевод на русский язык или его отсутствие в отдельных разделах меню осложняет навигацию. Чуть менее трети (31%) протестированных образцов показали проблемы со стабильностью работы в период высокой нагрузки.

В четверти тестов выявлены отклонения по гарантированной скорости передачи данных, когда не поддерживается стабильное соединение с требуемой скоростью, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть. Это негативно сказывается на качестве видеозвонков, стриминга и работы облачных сервисов. Повышенный уровень частоты ошибок блоков при передаче данных обнаружен в 14% случаев, что приводит к потерям пакетов данных, замедлению загрузки контента и негативно влияет на инфраструктуру оператора и других абонентов.

Тестирование в лаборатории МегаФона проводится на сетях 3G, LTE и даже 5G. Такой проактивный подход, по заявлению оператора, гарантирует, что абоненты не столкнутся с проблемами при переходе на сети пятого поколения — потенциальные сложности выявляются и устраняются до массового внедрения стандарта. Лаборатория работает с большинством производителей, представленных на российском рынке.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония рассказал, что задача компании — выстраивать системный диалог с вендорами, чтобы устранять причины некорректной работы еще до выхода новинок на рынок.

«Наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве — они понимают, что корректная работа в российских сетях напрямую влияет на доверие потребителей и репутацию бренда. Каждое выявленное ограничение становится предметом доработки, после которой мы проводим повторные тесты», — пояснил Александр Джакония.

После успешного завершения проверок устройство поступает в розничные салоны МегаФона и Yota.

ИА “Орелград”