В Орле сквер Аграновича защитили от машин

16.4.2026 | 11:50 Новости, Транспорт

Пока это сделали с помощью блоков.

Фото: ИА «Орелград»

Экстренные работы провела «Спецавтобаза». Блоки препятствуют проезду автомобильного транспорта на данную территорию.

Однако в будущем их планируется заменить полусферами. Они более надёжно и эстетично отделят пешеходную зону от проезжей части.

Такую информацию озвучили на профильном комитете городского совета. К властям обратились местные жители, недовольные тем, что сквер превратили в парковку.

В мае состоится заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Там будет обсуждаться целый комплекс мер по решению данной проблемы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU