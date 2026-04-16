В Орле сквер Аграновича защитили от машин

Пока это сделали с помощью блоков.

Экстренные работы провела «Спецавтобаза». Блоки препятствуют проезду автомобильного транспорта на данную территорию.

Однако в будущем их планируется заменить полусферами. Они более надёжно и эстетично отделят пешеходную зону от проезжей части.

Такую информацию озвучили на профильном комитете городского совета. К властям обратились местные жители, недовольные тем, что сквер превратили в парковку.

В мае состоится заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Там будет обсуждаться целый комплекс мер по решению данной проблемы.

