В Троснянском районе убрали свалки на кладбищах

На этом настояла прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку и установило соответствующие нарушения. Они имели место в Воронецком, Жерновецком, Муравльском, Никольском и Пенновском сельских поселениях.

Как уточняет прокуратура, здесь надлежащим образом не ликвидировали «остатки от уборки территорий кладбищ». В результате сформировались несанкционированные свалки. Однако органы местного самоуправления самостоятельно не приняли должные меры к устранению нарушений.

Прокуратура внесла главам сельских поселений представления. Только после этого свалки были ликвидированы.

