В Троснянском районе убрали свалки на кладбищах

16.4.2026 | 11:33 Закон и порядок, Новости

На этом настояла прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Надзорное ведомство провело проверку и установило соответствующие нарушения. Они имели место в Воронецком, Жерновецком, Муравльском, Никольском и Пенновском сельских поселениях.

Как уточняет прокуратура, здесь надлежащим образом не ликвидировали «остатки от уборки территорий кладбищ». В результате сформировались несанкционированные свалки. Однако органы местного самоуправления самостоятельно не приняли должные меры к устранению нарушений.

Прокуратура внесла главам сельских поселений представления. Только после этого свалки были ликвидированы.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

