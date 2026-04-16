В Орловской области выберут лучшую школу искусств

Старт региональному этапу конкурса дал департамент культуры Орловской области.

Департамент культуры Орловской области утвердил положение о проведении регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» в 2026 году. Учредителем общероссийского конкурса является Минкульт РФ. Региональный этап проводится департаментом культуры Орловской области и методическим кабинетом развития образования в сфере культуры и искусства Орловской области, работающим на базе Орловского музыкального колледжа. Для проведения регионального этапа уже создана отборочная комиссия.

Конкурс проводится среди детских школ искусств Орловской области, за исключением финалистов и победителей аналогичных конкурсов, проведенных в 2023-2025 годах. Участники должны функционировать как самостоятельные юридические лица, то есть не должны входить в структуру профессиональных образовательных организаций и вузов. Преподавать в них должны по одному или нескольким направлениям: музыкальное, изобразительное, хореографическое, театральное, цирковое или архитектурное искусство.

При оценке заявок комиссия учтет достижение школами высоких результатов в обучении детей, подготовку ими лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней, внедрение авторских методик и инновационных педагогических технологий. Комиссия также проследит путь выпускников таких школ: чем больше их поступило в ссузы и вузы в сфере культуры и искусств, тем выше оценка школы.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая детская школа искусств» (для ДШИ, расположенных в городских поселениях) и «Лучшая сельская детская школа искусств». Региональный этап продлится до 8 июня 2026 года. Для участия школы сами должны подать заявки и необходимые документы, причем сделать это надо не позднее 15 мая 2026 года. Победители регионального этапа представят регион на окружном этапе, а далее могут пройти и в федеральный финал.

Тем временем на заседании профильного комитета Орловского облосовета народных депутатов выступил заместитель директора Орловского музыкального колледжа, руководитель методического кабинета развития образования в сфере культуры и искусства Павел Морозов. Он сообщил, что в регионе в настоящий момент работают 36 детских школ искусств, в которых обучаются 8611 детей и работают 670 преподавателей.

«По словам Павла Морозова, за последние пять лет численность педагогических работников в школах искусств систематически сокращалась, при этом благодаря, в том числе программе «Земский работник культуры», в прошлом году уменьшение численности педагогов удалось остановить. Сегодня в 13 детских школах искусств имеются 22 вакансии педагогических работников. Депутаты уточнили, подходят ли свободные вакансии под программу «Земский работник культуры». Павел Морозов ответил, что вакансии включены в список вакантных рабочих мест для участников программы», – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета.

ИА “Орелград”