Из Орла в Дагестан направили 10 тысяч литров воды

17.4.2026 | 16:29

Помощь организовали областной совет и «Народный фронт».

Фото: Пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Вода предназначается для орловских полицейских, которые находятся в служебной командировке. Они помогают ликвидировать последствия наводнения.

Отправка состоялась в посёлке Змиёвка. Её организовали депутаты областного совета из фракции партии «Единая Россия», а также активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (во главе с Владимиром Филоновым). Кроме того, в процессе участвовали сотрудники правоохранительных органов.

Ёмкости предоставило промышленное предприятие из города Обнинска Калужской области. Саму воду набрали в Змиёвке из сертифицированной скважины. В этом оказали содействие волонтёры группы «Глазуновка ZOV» и работники предприятия «Сила Топтыгина».

ИА «Орелград»


