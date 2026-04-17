На Орловщине оштрафовали главных агрономов двух крупных хозяйств

Причиной стало незаконное использование пестицидов.
Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в рамках плановой проверки. Их допустили сельхозпредприятия Ливенского района.
Так, в минувшем году колхоз «50 лет Октября», расположенный в селе Троицкое, применил на посевах кукурузы препараты «Каратошанс» и «Имидашанс Плюс». Однако они не предназначались для этой культуры.
Племенной завод имени Георгиевского, который находится в сельском поселении Козьминском, использовал «Пришанс, СЭ» на овсе и «Шанстрел 300, ВР» на озимой пшенице. Это также не предусмотрено правилами применения препаратов.
В итоге главных агрономов хозяйств оштрафовали. Также аграриям разъяснили требования закона.
