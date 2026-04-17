На Орловщине оштрафовали главных агрономов двух крупных хозяйств

17.4.2026 | 12:09 Закон и порядок, Новости

Причиной стало незаконное использование пестицидов.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в рамках плановой проверки. Их допустили сельхозпредприятия Ливенского района.

Так, в минувшем году колхоз «50 лет Октября», расположенный в селе Троицкое, применил на посевах кукурузы препараты «Каратошанс» и «Имидашанс Плюс». Однако они не предназначались для этой культуры.

Племенной завод имени Георгиевского, который находится в сельском поселении Козьминском, использовал «Пришанс, СЭ» на овсе и «Шанстрел 300, ВР» на озимой пшенице. Это также не предусмотрено правилами применения препаратов.

В итоге главных агрономов хозяйств оштрафовали. Также аграриям разъяснили требования закона.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

