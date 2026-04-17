В Орле будут судить экс-полицейского

Дело рассмотрит Северный районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ранее он работал старшим оперуполномоченным регионального УМВД. Фигуранту вменяется статья «мошенничество» (159 УК, часть 3).

По версии следствия, преступление произошло в минувшем году в марте. Тогда действующий страж закона узнал, что двое местных жителей причастны к хищению средств коммерческих организаций. Он убедил их, что может помочь избежать уголовной ответственности — в обмен на 1 миллион рублей.

Орловец получил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению, но в итоге сам попал под суд.

ИА «Орелград»