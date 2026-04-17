В Орле будут судить экс-полицейского

17.4.2026 | 13:29 Криминал, Новости

Дело рассмотрит Северный районный суд.

Северный районный суд Орла. Фото: vk.com/seversudorel

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ранее он работал старшим оперуполномоченным регионального УМВД. Фигуранту вменяется статья «мошенничество» (159 УК, часть 3).

По версии следствия, преступление произошло в минувшем году в марте. Тогда действующий страж закона узнал, что двое местных жителей причастны к хищению средств коммерческих организаций. Он убедил их, что может помочь избежать уголовной ответственности — в обмен на 1 миллион рублей.

Орловец получил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению, но в итоге сам попал под суд.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

