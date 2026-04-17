В Орле Институту культуры вернут более миллиона

Арбитраж аннулировал договоры, заключённые вузом с подрядчиком.

Решение вынес Арбитражный суд Центрального округа. Ранее вопрос рассматривался в двух нижестоящих инстанциях. Однако изначальное постановление осталось без изменений, сообщает прокуратура Орловской области.

Предметом спора стали три контракта на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных секций общежития Орловского государственного института культуры. Они были заключены ещё в 2024-м году, 11 и 24 октября, а также 14 ноября. Подрядчиком выступало одно и то же лицо.

Прокуратура, обратив внимание на даты, пришла к выводу об искусственном дроблении контрактов, и подала в суд. Как посчитали в ведомстве, такой подход привёл к сокращению количества претендентов, незаконному ограничению конкуренции и неэффективной трате бюджетных средств.

Областной арбитраж признал договоры недействительными. Подрядчика обязали вернуть заказчику около 1,14 миллиона рублей. Он попытался оспорить решение дважды, но безуспешно. Теперь оно вступило в силу.

