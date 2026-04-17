Олег Карпиков: «Наследие Орловского края» сложно переоценить

В Орловской области подвели итоги регионального конкурса «Наследие Орловского края — II». С 26 февраля по 3 апреля 2026 года дети и молодежь от 4 до 25 лет доказывали: памятники истории — это не скучные руины, а источник вдохновения.

Конкурсные работы трогали душу

Организатором выступило Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. А надежную финансовую и моральную поддержку оказал орловский предприниматель, меценат и Почетный гражданин города Орла Олег Карпиков. Именно благодаря его помощи победители получили ценные подарки и сертификаты. Торжественное награждение прошло 10 апреля в рамках Дней исторического и культурного наследия.

Жюри пришлось непросто. Конкурсных работ было много, и каждая по-своему трогала душу. Участников разделили на пять возрастных групп: 4–7 лет, 7–11 лет, 12–15 лет и 15–25 лет. Но и это не всё. Отдельно оценивали «Профессионалов» — тех, кто учится в художественных школах, на архитекторов или ландшафтных дизайнеров. Отдельно — «Любителей»: дошкольников и школьников, которые рисуют от души, без педагогов. Была и особая категория для ребят с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих школ искусств. Цель организаторов — не раздать призы, а показать: беречь прошлое может каждый, независимо от возраста и навыков.

Как сообщила Ирина Гоцакова, депутат и заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов, она присутствует на конкурсе уже во второй раз.

«Очень приятно мне присутствовать во второй раз на этом удивительном конкурсе. Я очень рада, что он появился, потому что он широко и профессионально раскрывает возможности нашего города с историческими объектами. И дай бог, то, что предложили в качестве проектов, когда-то воплотится в жизнь. Мы воочию увидим отреставрированные старинные здания нашего города», — сказала Гоцакова.

Проект возрождения легенды

Особый интерес вызвала отдельная номинация — «Проект сохранения и приспособления объекта культурного наследия в современном использовании». Объектом выбрали легендарный кинотеатр «Родина». Это памятник советского конструктивизма, построенный по проекту Виктора Калмыкова. Впервые он открыл двери 11 февраля 1940 года фильмом «Минин и Пожарский». Здание с перспективным порталом, наклонной плоскостью и огромным витражом сегодня принадлежит меценату Олегу Карпикову. И у него уже есть свой проект реконструкции. Однако студентам дали полет для их фантазии.

Как рассказала Ангелина Мазурова, студентка Архитектурно-строительного института ОГУ имени Тургенева, она даже не сомневалась, какой объект выбрать. Именно ее работу жюри признало лучшей в номинации.

«Я живу прямо за этим кинотеатром. У меня не было ни единого сомнения для того, чтобы взять под реконструкцию это здание. Решила приспособить его под филармонию. Для меня это логично — ведь у нас в Орле есть Государственная филармония, у которой, насколько мне известно, нет своего большого концертного зала. Они постоянно арендуют для выступлений разные помещения, поэтому я посчитала, что было бы отличным решением разместить их в здании бывшего кинотеатра „Родина“, чтобы у них было свое пространство», — рассказала о своем проекте Ангелина.

Конечно, у кинотеатра «Родина» уже есть план возрождения. Олег Карпиков, выкупивший здание, намерен превратить его в храм искусства и истории. Здесь будут выставочные залы, музейные экспонаты, рассказывающие об истории самого кинотеатра. Но взгляд со стороны — от студентов — оказался для мецената неожиданно ценным. Почетный гражданин города Орла лично изучил работы участников и остался доволен.

Как отметил Олег Владимирович Карпиков, идея поддержать конкурс родилась в разговоре с главой Управления по государственной охране объектов культурного наследия Иваном Алтуховым.

«У нас сложились добрые отношения с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. По прошествии времени после того, как я приобрел кинотеатр „Родина“, в процессе разговора с Иваном Александровичем Алтуховым я предложил свою помощь с культурными объектами для участия в конкурсах. Он ответил, что у нас будет проходить конкурс „Наследие Орловского края — II“. И так мои предложения совпали с желанием начальника управления», — рассказал Карпиков.

Он отметил, что победители и призеры получат подарки и сертификаты в спортивный клуб «Система Комплекс».

«Все участники конкурса молодцы. Студенты нашего университета представили свое видение для реконструкции здания кинотеатра „Родина“. Может, в чем-то по поводу именно современного использования здания у студентов есть недочеты, но отрадно видеть, что среди нашей молодежи есть много деятельных и перспективных ребят», — подчеркнул меценат.

Конкурс «Наследие Орловского края — II» завершен. Но пока дети рисуют старые усадьбы и церкви, а студенты придумывают, как дать вторую жизнь заброшенным зданиям, — история Орловщины не умирает. Она просто переходит в надежные руки.

Нужно отметить, что Олег Карпиков неоднократно был отмечен благодарственными грамотами за оказание помощи в проведении культурных мероприятиях в родном городе. Это:

« Поздравительный адрес» от БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева»: от музея И.С. Тургенева; от дома музея Н.С. Лескова; от музея И.А. Бунина; от дома Леонида Андреева; от музея Писателей орловцев; от дома Т.Н. Грановского.



За большой вклад в культурное развитие литературной столицы России:

«Почетная грамота» Департамента культуры Орловской области за большой вклад в развитие культуры Орловской области.

«Благодарность» от Управления по Государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, за активное участие в благотворительной деятельности направленной на восстановление и сохранение объектов культурного наследия региона.

«Благодарственное письмо» от управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области за оказание и помощь в проведении регионального конкурса Наследие «Орловского края – II».

«Почетная грамота» от Орловского регионального отделения Общероссийского Общественного Благотворительного Фонда «Российский детский фонд», за добрые дела.

«Почетная грамота» Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников, за вклад в сохранение историко-культурного наследия Орловщины, за подписью краеведа, общественного деятеля, педагога Виктора Ливцова.

Фото: Сергей Мокроусов