В Болхове наведут порядок в градостроительстве

Выяснять причины градостроительных нарушений поручено специальной комиссии.

Администрация Болхова утвердила положение об установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории города. Новый документ регулирует вопросы организации и проведения расследования причин нарушений законодательств, допущенных гражданами и организациями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте частных домов. Однако действие нового документа распространяется только на случаи, когда вред жизни или здоровью людей не причиняется, либо причиняется незначительный вред имуществу физических и юридических лиц.

В случае более серьезного ущерба или вреда расследованиями будут заниматься специализированные компетентные органы. Для мелких же нарушений в городе создается специальная техническая комиссия. Согласно документу она не является постоянно действующим органом и формируется в каждом отдельном случае нарушения законодательства. Комиссия создается распоряжением главы города в каждом конкретном случае.

Основанием для этого может послужить, например, поступившее в администрацию заявление физического или юридического лица либо их представителей о факте причинения вреда, либо документы государственных органов, содержащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда. Кроме того, мэрия может ориентироваться и на сигналы, полученные из других источников.

Состав комиссии формируется из руководителя и специалистов администрации города. Но в работе к ней могут привлекаться, с их согласия, депутаты Болховского горсовета, а также специалисты Главного управления МЧС по Орловской области и Роспотребнадзора. Численный состав комиссии обязательно должен быть нечетным. Комиссия вправе привлекать к своей работе квалифицированных экспертов – в случае необходимости проведения дополнительных экспертиз. Председателем комиссии является заместитель главы администрации города.

Заинтересованные лица, а также представители физических лиц и их объединений тоже могут принимать участие в работе комиссии, но в качестве наблюдателей. Заинтересованными лицами могут выступать застройщики, заказчики строительства, сами строители, а также представители специализированной экспертной организации в сфере проектирования и строительства.

Именно комиссия вправе определять обстоятельства нарушений, характер причиненного вреда и причинно-следственную связь между нарушением законодательства и возникновением вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность конкретных лиц. Комиссия также будет «определять необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека». К слову, аналогичное постановление на днях приняла и администрация Болховского района.

