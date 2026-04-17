Орел больше потратил на МУПы, чем получил от них

17.4.2026 | 9:00 Новости, Экономика

Стали известны результаты работы муниципального сектора экономики.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

По данным мэрии, в 2025 году в Орле экономическую деятельность вели восемь муниципальных предприятий (МУП «Аптека № 1», МП «Аптека № 2», МУП «Аптека № 53», МУП «Ритуально-обрядовых услуг», МПП ВКХ «Орелводоканал», МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», МУП «Банно-прачечное хозяйство», МУП «Орелбыт»). Кроме того, работали четыре акционерных общества (АО ГК «Орел-Отель», АО «Орелтеплосервис», АО «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория», АО «Управление разработки градостроительной документации города Орла») со 100-процентной муниципальной долей собственности.

МУП «ЖРЭП» (Заказчик) уже много лет находится в процедуре банкротства. МУП «БПХ» и МУП «Орелбыт» летом прошлого года запустили процесс реорганизации в ООО, как того требует федеральное законодательство. В 2025 году муниципальными предприятиями и акционерными обществами в бюджет города было перечислено 11,6 миллиона рублей – часть чистой прибыли и дивиденды. Годовой план был превышен более чем на 20 процентов. Кроме того, муниципалитету принадлежит треть акций  АО «Оптовый рынок строительных материалов». В 2025 году эти акции принесли в бюджет города дивиденды в сумме 502,7 тысячи рублей.

Однако стоит сказать, что в обратном направлении из бюджета города Орла идут куда более крупные суммы. Так, на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг в прошлом году из муниципальной казны были выделены субсидии на общую сумму 310,3 миллиона рублей.

В том числе МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» было перечислено  291,8 миллиона рублей, МПП ВКХ «Орелводоканал» – 6,8 миллиона рублей, АО «Орелтеплосервис» – 11,7 миллиона рублей. Кроме того, в 2025 году сотрудники мэрии рассмотрели 117 обращений муниципальных унитарных предприятий по согласованию крупных сделок. Они просили одобрить им заключение 197 договоров на общую сумму более 1,79 миллиарда рублей.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

