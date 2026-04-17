Орел больше потратил на МУПы, чем получил от них

Стали известны результаты работы муниципального сектора экономики.

По данным мэрии, в 2025 году в Орле экономическую деятельность вели восемь муниципальных предприятий (МУП «Аптека № 1», МП «Аптека № 2», МУП «Аптека № 53», МУП «Ритуально-обрядовых услуг», МПП ВКХ «Орелводоканал», МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», МУП «Банно-прачечное хозяйство», МУП «Орелбыт»). Кроме того, работали четыре акционерных общества (АО ГК «Орел-Отель», АО «Орелтеплосервис», АО «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория», АО «Управление разработки градостроительной документации города Орла») со 100-процентной муниципальной долей собственности.

МУП «ЖРЭП» (Заказчик) уже много лет находится в процедуре банкротства. МУП «БПХ» и МУП «Орелбыт» летом прошлого года запустили процесс реорганизации в ООО, как того требует федеральное законодательство. В 2025 году муниципальными предприятиями и акционерными обществами в бюджет города было перечислено 11,6 миллиона рублей – часть чистой прибыли и дивиденды. Годовой план был превышен более чем на 20 процентов. Кроме того, муниципалитету принадлежит треть акций АО «Оптовый рынок строительных материалов». В 2025 году эти акции принесли в бюджет города дивиденды в сумме 502,7 тысячи рублей.

Однако стоит сказать, что в обратном направлении из бюджета города Орла идут куда более крупные суммы. Так, на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг в прошлом году из муниципальной казны были выделены субсидии на общую сумму 310,3 миллиона рублей.

В том числе МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» было перечислено 291,8 миллиона рублей, МПП ВКХ «Орелводоканал» – 6,8 миллиона рублей, АО «Орелтеплосервис» – 11,7 миллиона рублей. Кроме того, в 2025 году сотрудники мэрии рассмотрели 117 обращений муниципальных унитарных предприятий по согласованию крупных сделок. Они просили одобрить им заключение 197 договоров на общую сумму более 1,79 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”