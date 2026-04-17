Орловчанку осудили за сбыт фальшивых денег

Женщина умудрилась дважды купить на фальшивки товары в магазине.

Жительница Орловской области получила обвинительный приговор за совершение двух преступлений. В первом случае ее признали виновной в уклонении от административного надзора. Как следует из материалов дела, ранее она неоднократно признавалась виновной в совершении краж и не раз отбывала наказание в местах лишения свободы. Летом 2024 года она освободилась из исправительной колонии общего режима, где отбывала очередной срок.

Перед освобождением решением Кромского районного суда ей был установлен административный надзор сроком на 8 лет. Она должна была в течение трех дней после освобождения встать на учет в полиции и регулярно являться туда на регистрацию. Однако, как установил суд, бывшая заключенная без уважительных причин в орган внутренних дел для постановки на учет в установленный срок не явилась и была объявлена в розыск.

Вскоре ее нашел участковый – он пришел домой к другому бывшему осужденному и нашел там «беглянку». С ее слов, после освобождения она приехала домой к своей матери, но прожила у нее лишь около двух недель. После ссоры с матерью ушла из дома и вскоре поселилась у своего знакомого. Как-то раз она пожаловалась на то, что у нее нет денег. И тогда кавалер дал ей две купюры номиналом 5000 рублей каждая.

Он не стал скрывать и сообщил, что банкноты фальшивые. Сам он их сбывать не стал. Однако женщину это не остановило. В течение нескольких дней она дважды приходила в местный магазин, расплачивалась за товар фальшивками и получала сдачу настоящими купюрами. Оба раза у нее получилось обмануть бдительность продавца-кассира. Об этом стало известно уже после того, как «беглянку» задержали за уклонение от административного надзора и доставили в дежурную часть.

Впрочем, продавец все же проявила некоторую осторожность, так как при второй покупке тайком сняла подозрительную покупательницу на свой смартфон. Эта запись впоследствии помогла изобличить преступницу. Дело прошло слушания в двух судебных инстанциях. Решающее слово сказал Орловский областной суд. По совокупности преступлений он назначил женщине наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

