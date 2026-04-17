В Орловской области за три месяца произошло 1510 ДТП

Уровень аварийности снизился на 41,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков принял участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Орловский губернатор сообщил, что по итогам первого квартала 2026 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано снижение количества ДТП на 41,2 процента, количества погибших – на 34,8 процента, количества раненых – на 48,7 процента.

По данным Управления МВД России по Орловской области, всего в первом квартале текущего года на автодорогах региона было зарегистрировано 1510 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 80 с пострадавшими, в результате которых 15 человек погибли и 97 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 25 ДТП, на иных автодорогах вне городов и населенных пунктов – 27 ДТП. В УМВД отметили, что одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта в отчетном периоде являлись нестабильные погодные условия.

Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 44 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 54 человека получили ранения различной степени тяжести и девять человек погибли. По вине нетрезвых водителей в первом квартале произошло девять аварий. Сотрудники Госавтоинспекции за это время пресекли 310 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 24 уголовных дела.

«За последнее 15 лет количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона снизилось практически в 3,5 раза, однако ситуация на дорогах остается непростой. Самые частые виды происшествий: столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов, съезды с дороги и наезды на препятствие», – сообщил также губернатор Андрей Клычков, добавив, что за период реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе были ликвидированы 34 «очага аварийности».

ИА “Орелград”