Орловские фермеры смогут получить до 30 миллионов рублей

Областные власти определились с мерами поддержки аграриев.

Департамент сельского хозяйства Орловской области определился с размерами грантов и субсидий, направленных на поддержку малого агробизнеса. Так, в 2026 году размер гранта на развитие фермерского хозяйства будет варьироваться от 5 до 30 миллионов рублей в зависимости от объема средств, которые фермер сам вложит в реализацию своего проекта. Например, если софинансирование с его стороны составит не менее 10 процентов стоимости проекта, грант составит до 5 миллионов рублей.

До 30 миллионов рублей из областного бюджета фермер сможет получить, вложив в проект из собственного кармана не менее 40 процентов его стоимости. Величина субсидии на возмещение затрат фермерского хозяйства в этом году составит 60 процентов таких затрат, но не более 5 миллионов рублей. В случае если крестьянско-фермерское хозяйство является производителем органической продукции, область может возместить ему до 70 процентов затрат.

Размер гранта «Агромотиватор» составит до 5 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат получателя. Рассчитывать на поддержку государства могут и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Величина грантов для них также варьируется в зависимости от уровня софинансирования: до 10 миллионов рублей при софинансировании в размере не менее 10 процентов стоимости проекта и до 13 миллионов рублей – не менее 20 процентов стоимости проекта.

Также сельскохозяйственные потребкооперативы могут получить от государства возмещение 50 процентов своих затрат, связанных с приобретением имущества, крупного и мелкого рогатого скота, купленного для замены сельскохозяйственных животных, больных или инфицированных лейкозом, бруцеллезом или оспой. Возместят им и половину затрат на приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, кооперативы могут получить компенсацию в размере 20 процентов своих затрат на платежи за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации (но не более 5 миллиона рублей). Могут им возместить и 10 процентов затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции (кроме мяса свиней и свиней на убой) и собранных дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов.

Тем временем на заседании профильного комитета Орловского облсовета выступила заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Светлана Шолохова. Она сообщила, что в 2025 года объем господдержки регионального АПК составил 1,1 миллиарда рублей, из которых 965,1 миллиона рублей поступило из федерального бюджета. Оставшиеся 144,6 миллиона рублей были выделены из областного бюджета. Субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования составили 458,96 миллиона рублей, на производство и реализацию зерновых культур — 260,38 миллиона рублей, на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса — 100,38 миллиона рублей.

«На государственную поддержку малых форм хозяйствования, включая крестьянско-фермерские хозяйства, направлено 148 миллионов рублей. Светлана Шолохова отметила, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрен объем господдержки АПК в размере 1,27 миллиарда рублей», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

