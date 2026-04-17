В Ливнах оптимизировали три детских сада

Дошкольные образовательные организации прошли процедуру объединения.

В муниципальной системе города Ливны произошли изменения. В частности, завершился процесс реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, запущенный летом прошлого года в соответствии с постановлением администрации города Ливны. Реорганизация была проведена «с целью повышения эффективности использования интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов». Об этом говорится в паспорте обновленной программы развития муниципальной системы образования.

Итогом оптимизации стало присоединение детского сада № 9 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей к детскому саду № 3; Центра развития ребенка – детского сада № 16 к детскому саду № 10; детского сада № 19 к детскому саду № 8 комбинированного вида. К слову, в 2025-2026 учебном году 12 детских садов города Ливны посещают более 1800 детей, в этих организациях работают свыше 220 воспитателей.

«Система дошкольного образования в городе Ливны остается стабильной, в нее входят 12 муниципальных дошкольных образовательных организаций и одна дошкольная групп на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11», – следует из информации администрации города Ливны. – Четыре детских сада имеют статус центров развития ребенка, четыре детских сада – комбинированного вида, четыре сада – общеразвивающей направленности».

Власти города также отмечают, что в местных детских садах предоставляются дополнительные услуги в форме кружков, секций и студий разнообразных направлений. Развиваются вариативные и альтернативные формы «в части выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста при получении общего образования».

В целом охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в Ливнах оценивается в 65 процентов, укомплектованность дошкольных учреждений – в 78 процентов. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, причем в последние пять лет наблюдается «положительная динамика снижения очереди в детские сады». В течение всего учебного года в детских садах имеются свободные вакансии для воспитанников, подчеркивают власти.

