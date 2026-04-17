Банный мост еще не добрался до экспертизы

О судьбе проекта рассказали в управлении строительства администрации Орла.

В ноябре 2024 года сообщалось, что ориентировочный срок разработки проектной документации пешеходного моста через Оку (с учетом прохождения государственной экспертизы) – 30 сентября 2025 года.

«Орелград» решил узнать, как продвигаются работы.

«В рамках исполнения Решения арбитражного суда Орловской области, ООО «Транспроект» выполнены инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерногидрометеорологические), на основании которых в настоящее время осуществляется разработка проектной документации на строительство пешеходного мостового сооружения через реку Ока, – сообщили в управлении строительства. – В стадии разработки находятся следующие разделы: технологические и конструктивные решения строительства моста, проект организации строительства, охрана окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. По завершению проектирования в целях получения положительного заключения будет проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта».

Напомним, контракт с ООО «Транспроект» был заключен более десяти лет назад. Работы были выполнены и частично оплачены. В сентябре 2017 года нашли подрядчика – ООО «Региональные газораспределительные сети». В декабре 2019 года контракт с ООО «РГС» расторгнут администрацией в одностороннем порядке. Компания заявила, что препятствием к надлежащему выполнению работ в установленные сроки стала некачественная проектная документация. Из-за критических ошибок «Транспроекта» с муниципального заказчика в пользу РГС взыскано более 13,1 млн рублей. Вместо возмещения убытков город решил потребовать качественный проект. Было заключено мировое соглашение. Судя по ответу чиновников, его результат горожане увидят еще не скоро.

