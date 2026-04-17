На Орловщине создадут ещё 100 площадок для сбора мусора

Таковы планы на текущий год.

Также планируется привести в порядок 208 уже существующих контейнерных площадок. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Первые пять новых площадок уже созданы в Дмитровском и Шаблыкинском районах. Следующие 30 введут в эксплуатацию в июне.

Также муниципальные образования собираются закупить 384 контейнеров всех типов. Их будут использовать и на новых, и на старых «точках» сбора мусора.

Ранее сообщалось, что именно в областном центре должны появиться ещё 37 площадок.

