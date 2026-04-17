В Орле «Домовой комитет» запоздал с ремонтом

17.4.2026 | 13:54 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Возбуждено административное дело.

Управляющая компания обслуживает дом, расположенный на улице 60 лет Октября, 9. В марте в одной из квартир потекла канализация. УК сделала срочный ремонт, но он не устранил проблему полностью.

Ремонтные работы возобновили, но с опозданием. В итоге течь устранили только на пятые сутки. Ситуация освещалась в соцсетях.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ведомство возбудило в отношении директора «Домового комитета» административное дело. Его рассмотрит Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Также прокуратура разъяснила пострадавшим гражданам их права на компенсацию материального ущерба и морального вреда.

