В Орле «Домовой комитет» запоздал с ремонтом

Возбуждено административное дело.

Управляющая компания обслуживает дом, расположенный на улице 60 лет Октября, 9. В марте в одной из квартир потекла канализация. УК сделала срочный ремонт, но он не устранил проблему полностью.

Ремонтные работы возобновили, но с опозданием. В итоге течь устранили только на пятые сутки. Ситуация освещалась в соцсетях.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ведомство возбудило в отношении директора «Домового комитета» административное дело. Его рассмотрит Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Также прокуратура разъяснила пострадавшим гражданам их права на компенсацию материального ущерба и морального вреда.

